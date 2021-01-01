Обжарка кофе | Интернет-магазин August Coffee | Санкт-Петербург

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Интернет-магазин
вкусного кофе со всего мира
Обжариваем и отправляем ваш заказ на следующий день по всей России!
На рынке России с 2005 года
Бесплатная доставка
Зерно свежей обжарки
Оплата при получении
Гарантия возврата денег
Большой выбор сортов
Вкусный кофе по доступной цене
Мы стараемся сделать всё, чтобы процесс покупки был максимально простым и быстрым, а вам оставалось только наслаждаться вкусной чашкой у себя дома, на работе или в любимой кофейне. Мы ответственны за результат, и если наш кофе не понравился вам по каким-то причинам, готовы вернуть деньги.
Только свежий кофе!
Процесс обжарки кофе происходит непосредственно перед отправкой
Собственное оборудование
Обжариваем кофе на оборудовании ТроБрат собственного производства
Контроль качества зерна
Выбираем лучшее зеленое зерно от ведущих мировых поставщиков, сами посещаем страны произрастания кофе
Покупки онлайн
Полное описание сортов и цены всегда доступны. Историю покупок можно отследить в личном кабинете
Ветераны обжарки
Обжарщик кофе работает в нашей компании с 2010 года
Удобная фасовка
Предлагаем удобную фасовку кофе:
200 гр - обжарка под фильтр и
200, 500, 1000 гр - обжарка под эспрессо