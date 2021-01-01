Обжарка кофе | Интернет-магазин August Coffee | Санкт-Петербург
 

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Интернет-магазин
вкусного кофе со всего мира

Обжариваем и отправляем ваш заказ на следующий день        по всей России!

На рынке России с 2005 года

Китай

Китай

Азия

Yunnan Guang Yong

Yunnan Guang Yong

778,00 ₽

Эфиопия

Эфиопия

Африка

Arsi Nensebo

Arsi Nensebo

439,00 ₽

Гондурас

Гондурас

Центральная Америка

Rojo Tinto Bourbon

Rojo Tinto Bourbon

519,00 ₽

Колумбия

Колумбия

Латинская Америка

Minga Caucana

Minga Caucana

492,00 ₽

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Бесплатная доставка

Зерно свежей обжарки

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Гарантия возврата денег

Большой выбор сортов

2021

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Вкусный кофе по доступной цене

Мы стараемся сделать всё, чтобы процесс покупки был максимально простым и быстрым, а вам оставалось только наслаждаться вкусной чашкой у себя дома, на работе или в любимой кофейне. Мы ответственны за результат, и если наш кофе не понравился вам по каким-то причинам, готовы вернуть деньги.

Только свежий кофе!

Процесс обжарки кофе происходит непосредственно перед отправкой

Собственное оборудование

Обжариваем кофе на оборудовании ТроБрат собственного производства

Контроль качества зерна

Выбираем лучшее зеленое зерно от ведущих мировых поставщиков, сами посещаем страны произрастания кофе

Покупки онлайн

Полное описание сортов и цены всегда доступны. Историю покупок можно отследить в личном кабинете

Ветераны обжарки

Обжарщик кофе работает в нашей компании с 2010 года

Удобная фасовка

Предлагаем удобную фасовку кофе:

200 гр - обжарка под фильтр и

200, 500, 1000 гр - обжарка под эспрессо

battle coffee
 